Лавров заявил о «прямом государственном бандитизме» в отношении России со стороны Запада

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада в отношении России дошли до «прямого государственного бандитизма».
Лавров заявил о «прямом государственном бандитизме» в отношении России со стороны Запада
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«Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается — разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни», — сказал министр.

Он отметил, что киевским властям уготована роль инструмента в антироссийской геополитической игре.

«Западники не просто сейчас нарушают в своём русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховентство права, доходят до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством.

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