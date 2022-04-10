Минобороны России сообщило о подготовке Киевом акций массового уничтожения жителей в ЛНР
- РИА Новости
«Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике», — сказал Мизинцев.
По его словам, цель подобных акций — дальнейшие обвинения ВС России и формирований ЛНР.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара по Краматорску.
Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.