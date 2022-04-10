Минобороны России сообщило о подготовке Киевом акций массового уничтожения жителей в ЛНР

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Официальный Киев при поддержке стран Запада продолжает подготовку акций массового уничтожения мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России сообщило о подготовке Киевом акций массового уничтожения жителей в ЛНР
  • РИА Новости

«Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике», — сказал Мизинцев.

По его словам, цель подобных акций — дальнейшие обвинения ВС России и формирований ЛНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара по Краматорску.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

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