Минобороны: российские военные уничтожили штаб украинского нацбатальона «Днепр»

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В Днепропетровской области российские военные уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда прибыло пополнение из иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: российские военные уничтожили штаб украинского нацбатальона «Днепр»
  • РИА Новости

«В течение ночи в населённом пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр»,  — заявил Конашенков.

Отмечается, что в штаб в течение последних дней прибыло пополнение из иностранных наёмников.

Всего за ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара «Искандером» по штабу украинских националистов в Харькове.

Кроме того, Министерство обороны России опубликовало видео того, как расчёт БПЛА обнаружил и уничтожил замаскированный склад с боеприпасами ВСУ.

Также Конашенков сообщал, что российские Вооружённые силы высокоточными ракетами уничтожили крупный склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области.

Высокоточными ракетами на военном аэродроме Миргород уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинских ВВС.

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