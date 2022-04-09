Минобороны России: высокоточным оружием нанесён удар по военному аэродрому на Украине
- AP
- © Efrem Lukatsky
«В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил», — сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, также уничтожен склад с авиационными средствами поражения.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ, который работал из укрытия в промышленной застройке.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области.