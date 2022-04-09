Минобороны России: высокоточным оружием нанесён удар по военному аэродрому на Украине

Короткая ссылка
Высокоточными ракетами на военном аэродроме Миргород уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинских ВВС, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: высокоточным оружием нанесён удар по военному аэродрому на Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, также уничтожен склад с авиационными средствами поражения.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ, который работал из укрытия в промышленной застройке.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить