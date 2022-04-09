ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы высокоточными ракетами уничтожили крупный склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооружённых сил в районе населённого пункта Новомосковск Днепропетровской области», — заявил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.