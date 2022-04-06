В Харьковской области ракетами уничтожено скопление военной техники ВСУ

На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, заявило Министерство обороны России.

«На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооружённых сил», — сообщило ведомство.

Ранее Минобороны показало видео запуска ракет «Оникс» по военным объектам Украины.

Ракеты были выпущены из берегового комплекса «Бастион» и направлены на базы хранения горючего, предназначенного для украинских войск.