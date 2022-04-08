СВР допустила причастность главы MI6 к подготовке провокации в Буче

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В Службе внешней разведки России назвали циничной провокацию в украинской Буче, вместе с тем ведомство задалось вопросом, не причастна ли к инциденту британская разведка MI6, глава которой Ричард Мур ранее объявил об ответственности Москвы за произошедшее.
СВР допустила причастность главы MI6 к подготовке провокации в Буче
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Глава MI6 ранее в Twitter обвинил Россию в «преступлениях в отношении мирных граждан Украины», при этом в пресс-бюро СВР отметили, что «подписчики со всего мира» задают Муру вопрос о том, почему он молчал, если знал о якобы готовящихся акциях.

«Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке этой циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?» — приводит сообщение СВР РИА Новости.

5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

Как отметили в МИД России, западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области.

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