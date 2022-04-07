Антонов: киевский режим готовит провокационные материалы о гибели мирных под Харьковом

Киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооружённых сил России», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Антонов уточнил, что за участие в постановочных съёмках людям платят по $25.

По его словам, Украина ежедневно наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию с целью закрепить за собой образ «жертвы» и «опорочить» Россию.

Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.

По данным ведомства, сотрудники СБУ заминировали на территории производственного объединения «Химпром» хранилище со 120 т хлора.