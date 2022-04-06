Захарова: западные политики вынесли вердикт по Буче без проверки материала

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт.
Захарова: западные политики вынесли вердикт по Буче без проверки материала
  • РИА Новости

«Западные политики и СМИ, даже не пытаясь проверить хоть что-нибудь — может быть, это фейковые фотографии, а может быть, это правдивые, — тут же, в одну минуту опубликовали это как вердикт виновности нашей страны», — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, западные политики «несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

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