ВС России уничтожили высокоточными ракетами центр подготовки наёмников в Одесской области

Вооружённые силы России уничтожили высокоточными ракетами центр подготовки иностранных наёмников в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наёмников», — сообщил он в ходе брифинга.

Вечером 7 апреля Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области.

Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.