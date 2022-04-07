ВС России уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области
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«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области», — сказал он.
По словам Конашенкова, в результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск в Донбассе.
Ранее на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.
6 апреля Минобороны опубликовало видео уничтожения грузовика с боеприпасами ВСУ.