ВС России уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области.
ВС России уничтожили скопление военной техники ВСУ в Житомирской области
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«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области», — сказал он.

По словам Конашенкова, в результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск в Донбассе.

Ранее на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

6 апреля Минобороны опубликовало видео уничтожения грузовика с боеприпасами ВСУ.

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