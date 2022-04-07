Российские военные блокировали Новомихайловку и Угледар

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Российские военные во время проведения специальной военной операции полностью блокировали Новомихайловку и Угледар, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные блокировали Новомихайловку и Угледар
  • РИА Новости

«Группировка войск российских вооружённых сил, развивая наступление, полностью блокировала населённый пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, также блокирован Угледар, войска России преследуют отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

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