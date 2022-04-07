В Минобороны России заявили о поражении авиацией 42 военных объектов Украины
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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины», — сообщил он.
В частности, были уничтожены пункт управления, два полевых склада боеприпасов, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.