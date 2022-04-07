В Минобороны России заявили о поражении авиацией 42 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 42 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины», — сообщил он.

В частности, были уничтожены пункт управления, два полевых склада боеприпасов, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.