Страны G7 выразили готовность оказывать дальнейшую военную и финансовую помощь Украине
- Gettyimages.ru
- © Bet_Noire
«Мы подчёркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах её международно признанных границ и выражаем готовность оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами», — отмечается в документе.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.