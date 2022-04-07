Страны G7 выразили готовность оказывать дальнейшую военную и финансовую помощь Украине

Страны G7 выразили готовность оказания дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Соответствующая информация приводится на сайте британского МИД.

«Мы подчёркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах её международно признанных границ и выражаем готовность оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами», — отмечается в документе.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.