Страны G7 выразили готовность оказывать дальнейшую военную и финансовую помощь Украине

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Страны G7 выразили готовность оказания дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Соответствующая информация приводится на сайте британского МИД.
Страны G7 выразили готовность оказывать дальнейшую военную и финансовую помощь Украине
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«Мы подчёркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах её международно признанных границ и выражаем готовность оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами», — отмечается в документе.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.

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