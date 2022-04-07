В ДНР заявили о поджоге националистами корабля управления «Донбасс» в порту Мариуполя

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Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
В ДНР заявили о поджоге националистами корабля управления «Донбасс» в порту Мариуполя
  • AP
  • © Sergei Grits

«Украинские боевики осуществили очередную провокацию. Умельцами 83-го ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлён поджог корабля управления «Донбасс», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что раньше был совершён поджог турецкого судна Azburg.

Уточняется, что на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.

Ранее в ДНР заявили, что украинские националисты обстреливают иностранные корабли с целью выдать это за результаты артиллерийских ударов ВС России.

Кроме того, в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что украинские националисты целенаправленно уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя.

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