В ДНР зафиксировали пожар на турецком судне Azburg в порту Мариуполя

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты целенаправленно уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя, в частности, пожар зафиксирован на турецком судне Azburg.

Об этом говорится в Telegram-канале Народной милиции.

«Украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нём иностранных судов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ДНР в настоящее время известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне Azburg, работающем под доминиканским флагом.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Харьковской области.