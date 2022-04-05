В ДНР зафиксировали пожар на турецком судне Azburg в порту Мариуполя

Короткая ссылка
В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты целенаправленно уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя, в частности, пожар зафиксирован на турецком судне Azburg.
В ДНР зафиксировали пожар на турецком судне Azburg в порту Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале Народной милиции.

«Украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нём иностранных судов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что ДНР в настоящее время известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне Azburg, работающем под доминиканским флагом.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить