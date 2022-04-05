В ДНР зафиксировали пожар на турецком судне Azburg в порту Мариуполя
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале Народной милиции.
«Украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нём иностранных судов», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что ДНР в настоящее время известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне Azburg, работающем под доминиканским флагом.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Харьковской области.