В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты обстреливают иностранные корабли с целью выдать это за результаты артиллерийских ударов ВС России.

Об этом говорится в Telegram-канале Народной милиции.

«В связи с чем мы не исключаем, что украинские ипсошники преступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск», — говорится в сообщении.

Как отмечается, киевское руководство игнорирует официальные запросы об эвакуации шести иностранных судов, «которые вместе с экипажами были целенаправленно заблокированы националистами путём минирования акватории порта ещё до начала специальной военной операции».

Кроме того, в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты целенаправленно уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя.

Уточняется, что ДНР в настоящее время известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», работающем под доминиканским флагом.