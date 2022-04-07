Посол Антонов заявил о предвзятом отношении США к ситуации на Украине

Равнодушная реакция властей США на видео с расправой над российскими пленными свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Показательна равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика... Такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он отметил, что отсутствие призывов к проведению расследования со стороны США вызывает недоумение.

Ранее газета The New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеозаписи с расправой над пленными и ранеными российскими военными на Украине.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

В ролике запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из убитых за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб, уже будучи в плену.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.