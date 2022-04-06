Грушко назвал недальновидным решение Латвии и Литвы снизить уровень дипотношений с Россией
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«Они (Латвия и Литва. — RT) сами понижают уровень отношений, это их решение, очень недальновидное, которое серьёзно сужает возможности политического диалога», — цитирует его ТАСС.
5 апреля Латвия объявила о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух генконсульств России в Даугавпилсе и Лиепае.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.
Правительство Литвы также постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.