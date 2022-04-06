Грушко назвал недальновидным решение Латвии и Литвы снизить уровень дипотношений с Россией

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение Латвии и Литвы по понижению уровня дипломатических отношений с Россией недальновидно.

«Они (Латвия и Литва. — RT) сами понижают уровень отношений, это их решение, очень недальновидное, которое серьёзно сужает возможности политического диалога», — цитирует его ТАСС.

5 апреля Латвия объявила о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух генконсульств России в Даугавпилсе и Лиепае.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.

Правительство Литвы также постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.