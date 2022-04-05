Латвия объявила о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух консульств России

Латвия объявила о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух генконсульств России в Даугавпилсе и Лиепае. Соответствующая информация приводится на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел приняло решение отозвать согласие на деятельность генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае, тем самым закрыв оба консульства России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дипломатический персонал этих консульств объявлен нежелательным в Латвии.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.