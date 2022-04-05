Политолог Светов отреагировал на призыв Зеленского распустить Совбез ООН или исключить Россию

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT призыв президента Украины Владимира Зеленского к Совету Безопасности ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава.
Политолог Светов отреагировал на призыв Зеленского распустить Совбез ООН или исключить Россию
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«У него семь пятниц на неделе. Он же только что заявлял, что победа близка... Теперь вдруг распускать Совбез. Это ситуация, когда человек не занимается своими собственными проблемами, реально не видит свои возможности и свою ответственность», — сообщил политолог.

Как отметил эксперт, ощущения скорого конца и неизбежности несения ответственности приводят к такого рода «истеричным метаниям и заявлениям».

«Вопросы этичности украинское руководство не интересуют, тем более что им всё прощается. Посол Украины в Германии Мельник уже несколько месяцев подряд делает такие заявления в адрес немецких политиков, что другого бы давно за это выгнали. А здесь всё прощается», — пояснил Светов.

По мнению специалиста, вопросы этики и морали не имеют никакого отношения к действиям, которые совершаются представителями украинской власти.

Ранее Зеленский призвал СБ ООН самораспуститься либо исключить Россию из своего состава.

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