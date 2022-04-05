Зеленский усомнился в возможности встречи с Путиным
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Как пишет РБК, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.
«Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть её», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, добивается ли он ещё встречи с президентом России.
По его словам, Украине будет сложно продолжать переговоры с Россией после случившегося в Буче, однако делать это нужно.
Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский также прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины.