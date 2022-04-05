Зеленский усомнился в возможности встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет РБК, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть её», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, добивается ли он ещё встречи с президентом России.

По его словам, Украине будет сложно продолжать переговоры с Россией после случившегося в Буче, однако делать это нужно.

Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский также прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины.