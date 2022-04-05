Зеленский усомнился в возможности встречи с Путиным

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский усомнился в возможности встречи с Путиным
  • Gettyimages.ru

Как пишет РБК, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть её», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, добивается ли он ещё встречи с президентом России.

По его словам, Украине будет сложно продолжать переговоры с Россией после случившегося в Буче, однако делать это нужно.

Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский также прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить