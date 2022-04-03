В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, для того, чтобы встреча президентов России Украины состоялась, необходимо, чтобы «в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ».

Ранее глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что Украина на переговорах в Стамбуле заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых настаивала Россия на протяжении последних лет.

28 марта Песков заявлял об отсутствии продвижения по возможности встречи Путина и Зеленского.