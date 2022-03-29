Мединский прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

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Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Мединский прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
  • AFP
  • © Maxim GUCHEK / BELTA

«Что касается вопросов встречи руководителей государств, мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор», — сказал Мединский.

Он отметил, что предлагается следующий формат: сначала готовится договор, затем документ утверждается переговорщиками, визируется главами МИД на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания договора.

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