Володин назвал ситуацию в Буче провокацией с целью дискредитации России

Цель провокации в Буче заключается в дискредитации России, попытке обосновать санкции, поставки оружия и другие недружественные действия, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил о том, что Россия дважды запросила срочное заседание Совбеза ООН по событиям в Буче, однако Великобритания заблокировала их проведение.

«Странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены. Никаких фактов. Только ложь. Украинские СМИ вынуждены удалять выложенные ими же «фотодоказательства», потому что информация не подтверждается», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Высокопоставленный представитель Пентагона ранее заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

По словам заместителя официального представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака, организация даст оценки событиям в Буче на основе результатов расследования.