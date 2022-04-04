Глава МИД Лавров: вторая попытка созвать Совбеза ООН по Буче снова не увенчалась успехом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать заседание Совета Безопасности ООН по событиям в украинской Буче снова не увенчалась успехом.

«Я напомню, что мы вчера ещё потребовали заседание Совета безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете безопасности, отказались это сделать», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, «сегодняшняя попытка российской стороны тоже не увенчалась успехом».

Сергей Лавров также заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.