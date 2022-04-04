Глава МИД Лавров: вторая попытка созвать Совбеза ООН по Буче снова не увенчалась успехом
- РИА Новости
«Я напомню, что мы вчера ещё потребовали заседание Совета безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете безопасности, отказались это сделать», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, «сегодняшняя попытка российской стороны тоже не увенчалась успехом».
Сергей Лавров также заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.
Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.