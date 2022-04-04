Лавров напомнил о «белых касках» в Сирии на фоне ситуации в украинской Буче

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT о ситуации в Буче, напомнил о «белых касках» в Сирии.

«Мы будем такие фейки разоблачать — так же, как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе», — заявил Лавров.

По его словам, в России знают, как работают в той же Сирии так называемые белые каски.

«По мере успеха правительственных войск в борьбе с террористами западные покровители «белых касок» их эвакуировать вынуждены были», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия «будет настаивать на том, чтобы преступления, которые ВСУ, ведомые националистическими батальонами, совершили, не остались без последствий».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.