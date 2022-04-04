Лавров: Россия представит материалы по ситуации в Буче на специальной пресс-конференции

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Российская сторона сегодня, 4 апреля, представит материалы по ситуации в Буче на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия представит материалы по ситуации в Буче на специальной пресс-конференции
  • РИА Новости

«Мы всё равно сегодня... организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буче наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений России», — заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.

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