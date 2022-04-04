Народная милиция: с начала спецоперации 571 военный ВСУ перешёл на сторону ДНР

С начала спецоперации России 571 военнослужащий Украины перешёл на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

«С начала специальной военной операции добровольно перешёл на сторону Донецкой Народной Республики 571 военнослужащий Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что украинские военнопленные, находящиеся на территории Луганской Народной Республики, не желают возвращаться в армию.

По её словам, на данный момент на территории республики оружие сложили 170 украинских военнослужащих.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.

Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.