Народная милиция: с начала спецоперации 571 военный ВСУ перешёл на сторону ДНР

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С начала спецоперации России 571 военнослужащий Украины перешёл на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.
Народная милиция: с начала спецоперации 571 военный ВСУ перешёл на сторону ДНР
  • РИА Новости

«С начала специальной военной операции добровольно перешёл на сторону Донецкой Народной Республики 571 военнослужащий Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что украинские военнопленные, находящиеся на территории Луганской Народной Республики, не желают возвращаться в армию.

По её словам, на данный момент на территории республики оружие сложили 170 украинских военнослужащих.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.

Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.

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