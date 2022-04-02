Омбудсмен ЛНР: 170 украинских военных в республике сложили оружие

В Луганской Народной Республике оружие сложили 170 украинских военнослужащих, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории ЛНР», — сказала она в интервью РИА Новости.

По словам омбудсмена, в республике неоднократно заявляли о том, что добровольно сложившие оружие украинские военные, на руках которых нет крови мирных граждан, по окончании военной операции будут отпущены домой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.

Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.