Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«Попавшись в плен, каждый из «бравых» украинских солдат становится очень понятливым, осуждает своё руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.

«Я приношу извинения перед всем украинским и российским народом за то, что я воевал. Так нельзя делать. Я прошу прощения, я каюсь», — сказал один из военнопленных ВСУ.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео работу морской пехоты при зачистке Мариуполя.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики также заявили об уничтожении двух украинских вертолётов неподалеку от города.

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