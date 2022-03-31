Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя
- © РИА Новости / Саид Царнаев
«Попавшись в плен, каждый из «бравых» украинских солдат становится очень понятливым, осуждает своё руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.
«Я приношу извинения перед всем украинским и российским народом за то, что я воевал. Так нельзя делать. Я прошу прощения, я каюсь», — сказал один из военнопленных ВСУ.
Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео работу морской пехоты при зачистке Мариуполя.
В Народной милиции Донецкой Народной Республики также заявили об уничтожении двух украинских вертолётов неподалеку от города.