В ДНР заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.

В сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале говорится, что власти Украины «предприняли очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя».

«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника, один из которых упал в районе н. п. Рыбацкое», — заявили в Народной милиции.

Отмечается, что место падения второго вертолёта, а также число ликвидированных националистов уточняется.

28 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», бросивших своих подчинённых.