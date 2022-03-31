В ДНР заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
В сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале говорится, что власти Украины «предприняли очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя».
«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника, один из которых упал в районе н. п. Рыбацкое», — заявили в Народной милиции.
Отмечается, что место падения второго вертолёта, а также число ликвидированных националистов уточняется.
28 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», бросивших своих подчинённых.