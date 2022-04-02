Омбудсмен ЛНР: украинские военнопленные не хотят возвращаться в армию

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Украинские военнопленные, находящиеся на территории Луганской Народной Республики, не желают возвращаться в армию, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Речь идёт о военных регулярной украинской армии — офицерах и солдатах, присягнувших на верность народу Украины.

«В итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению... Среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины», — сказала Сердюкова в интервью РИА Новости.

По её словам, на данный момент на территории республики оружие сложили 170 украинских военнослужащих.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.

Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.

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