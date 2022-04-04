Политолог Брутер отреагировал на решение Литвы понизить уровень дипотношений с Россией
- РИА Новости
Как считает политолог, вслед за действиями литовских властей в обязательном порядке должен последовать ответ с российской стороны.
«Потому что это вытекает из дипломатических норм или дипломатических практик... Если бы мы сделали это гораздо раньше и указали всем балтийским послам на выход, то вполне возможно, что у них в голове бы что-то переклинило», — пояснил эксперт.
По его словам, политическое руководство Литвы считает, что им таким образом позволено оказывать давление на Россию.
Ранее в Литве сообщили о предписании послу России покинуть страну и о закрытии консульства в Клайпеде.