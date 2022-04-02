Литва заявила о полном отказе от российского газа

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В Минэнерго Литвы заявили, что республика больше не импортирует природный газ из России.
Литва заявила о полном отказе от российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту.

Как ранее сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, антироссийские ограничения в области энергетики негативно влияют на все страны Европы.

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