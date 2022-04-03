Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по военным преступлениям в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по оценке преступлений киевского режима в Донбассе.

«Официальные лица Луганской Народной Республики высказываются о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе и выражают готовность к его созданию. Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР», — говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин отметил, что СК России уже на протяжении восьми лет фиксирует противоправные действия военнослужащих ВСУ в отношении мирного населения Донбасса.

Ранее первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока также отметила, что создание нового международного трибунала помогло бы объективно расследовать преступления ВСУ и военно-политического руководства Украины.

Позднее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что представители ЛНР поддерживают идею международного трибунала.

По данным на ноябрь 2021 года, с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.

Накануне стало известно, что Следственный комитет заочно предъявил высокопоставленным украинским военным обвинения в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.