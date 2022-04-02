СК России заочно обвинил высокопоставленных военных Украины по делу о геноциде в Донбассе

Следственный комитет заочно предъявил высокопоставленным украинским военным обвинения в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.

«На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уточняется, что 22 человека обвиняются по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и о геноциде гражданского русскоязычного населения.

Ранее следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, в том числе ряду высокопоставленных военных.

Как уточняется, в списке обвиняемых присутствуют бывший глава Минобороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба украинского Министерства обороны Виктор Муженко и другие украинские должностные лица из числа командования.