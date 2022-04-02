ВС России ликвидировали хранилища с топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода

Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода», — заявил он. По словам Конашенкова, с Кременчугского НПЗ осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ.