ВС России ликвидировали хранилища с топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода

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Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС России ликвидировали хранилища с топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода», — заявил он.

По словам Конашенкова, с Кременчугского НПЗ осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ.

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