Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ

Российские ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили управляемыми ракетами военную технику и склады с боеприпасами украинских войск.

Видео удара опубликовало Минобороны России.

На кадрах показан взлёт с аэродрома разведывательно-ударного дрона «Форпост». Затем идёт запись с экранов прицелов беспилотников с точными ударами по военным объектам, в конце БПЛА садится на базе.