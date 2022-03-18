Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ

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Российские ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили управляемыми ракетами военную технику и склады с боеприпасами украинских войск.

Видео удара опубликовало Минобороны России.

На кадрах показан взлёт с аэродрома разведывательно-ударного дрона «Форпост». Затем идёт запись с экранов прицелов беспилотников с точными ударами по военным объектам, в конце БПЛА садится на базе.

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