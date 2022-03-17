ВС России за время спецоперации уничтожили около 1400 танков и другой бронетехники Украины

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за всё время военной спецоперации на Украине российские вооружённые силы уничтожили почти 1400 танков и иной бронетехники ВСУ.
ВС России за время спецоперации уничтожили около 1400 танков и другой бронетехники Украины
  • РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолёта и вертолёта, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме того, ликвидированы 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники.

За 17 марта, по словам Конашенкова, российская военная авиация поразила 29 военных объектов Украины, а также два украинских вертолёта и 12 беспилотных летательных аппаратов.

16 марта Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить