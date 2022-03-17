ВС России за время спецоперации уничтожили около 1400 танков и другой бронетехники Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за всё время военной спецоперации на Украине российские вооружённые силы уничтожили почти 1400 танков и иной бронетехники ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолёта и вертолёта, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме того, ликвидированы 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники.

За 17 марта, по словам Конашенкова, российская военная авиация поразила 29 военных объектов Украины, а также два украинских вертолёта и 12 беспилотных летательных аппаратов.

16 марта Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.