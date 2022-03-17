В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 29 военных объектов Украины
- РИА Новости
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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины», — сказал он.
Конашенков добавил, что среди объектов ликвидированы одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила украинский дивизион С-300 и 45 других военных объектов за сутки.