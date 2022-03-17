В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 29 военных объектов Украины

Авиация ВКС России поразила 29 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины», — сказал он.

Конашенков добавил, что среди объектов ликвидированы одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила украинский дивизион С-300 и 45 других военных объектов за сутки.