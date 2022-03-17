Российская авиация уничтожила украинский дивизион С-300 и 45 других военных объектов за сутки

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила украинский дивизион С-300 и 45 других военных объектов за сутки.
Российская авиация уничтожила украинский дивизион С-300 и 45 других военных объектов за сутки
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Отмечается, что всего оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 46 украинских военных объектов.

В том числе 11 зенитных ракетных комплексов, включая дивизион С-300, одну установку реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одну станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, а также 18 мест скопления боевой техники.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов ВСУ в населённом пункте Сарны Ровненской области.

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