Российские ВС нанесли высокоточный авиаудар по арсеналу ВСУ в Ровненской области

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов ВСУ в населённом пункте Сарны Ровненской области.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар был нанесён вечером 16 марта.

По информации оборонного ведомства, в результате удара уничтожены хранилища с боеприпасами, включая ракеты для комплекса «Точка-У».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано, как российские штурмовики Су-25 уничтожают военные склады Вооружённых сил Украины.