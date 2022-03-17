Российские ВС нанесли высокоточный авиаудар по арсеналу ВСУ в Ровненской области

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Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов ВСУ в населённом пункте Сарны Ровненской области.
Российские ВС нанесли высокоточный авиаудар по арсеналу ВСУ в Ровненской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар был нанесён вечером 16 марта.

По информации оборонного ведомства, в результате удара уничтожены хранилища с боеприпасами, включая ракеты для комплекса «Точка-У».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано, как российские штурмовики Су-25 уничтожают военные склады Вооружённых сил Украины.

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