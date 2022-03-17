Минобороны: ВС России за сутки сбили два украинских вертолёта и 12 БПЛА
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«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 и один Ми-8», — заявил Конашенков.
Кроме того, российские ВС сбили 12 украинских БПЛА, в том числе три Bayraktar TB2.
16 марта Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
Днём ранее российские штурмовики Су-25 уничтожили склады боеприпасов украинских вооружённых сил.