Минобороны: ВС России за сутки сбили два украинских вертолёта и 12 БПЛА

Российскими войсками за сутки сбито два украинских вертолёта и 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 и один Ми-8», — заявил Конашенков.

Кроме того, российские ВС сбили 12 украинских БПЛА, в том числе три Bayraktar TB2.

16 марта Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Днём ранее российские штурмовики Су-25 уничтожили склады боеприпасов украинских вооружённых сил.