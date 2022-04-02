Минобороны России наградило отличившихся в ходе спецоперации на Украине десантников

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В Киевской области наградили российских десантников, проявивших мужество и героизм в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Минобороны России наградило отличившихся в ходе спецоперации на Украине десантников
  • РИА Новости

«Под обстрелом снайперов я с товарищами принялся выносить командира взвода. Также был ранен сам в ногу. От эвакуации отказался, командира вынесли. Под обстрелом мы находились около полутора часов», — рассказал ефрейтор гвардии Николай.

Замкомандира взвода Дмитрий вспомнил, как его группа продвинулась глубоко в тыл врага и наткнулась на танковую засаду.

«Военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Все военнослужащие моего подразделения проявили храбрость, мужество и отвагу», — отметил он.

Ранее Герой России и командующий войсками ВВО Александр Чайко наградил военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине.  Церемония прошла у мемориала советским воинам, павшим в боях в годы ВОВ.

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