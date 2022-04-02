Российская армия уничтожила два ударных украинских вертолёта Ми-24 под Сумами
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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населённого пункта Урожайное сбиты два украинских вертолёта Ми-24», — заявил он.
Кроме того, уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее российские средства ПВО сбили один украинский вертолёт Ми-8 и восемь беспилотников.
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского ангара с авиацией.