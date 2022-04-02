Российская армия уничтожила два ударных украинских вертолёта Ми-24 под Сумами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два ударных вертолёта Украины Ми-24 под Сумами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населённого пункта Урожайное сбиты два украинских вертолёта Ми-24», — заявил он.

Кроме того, уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские средства ПВО сбили один украинский вертолёт Ми-8 и восемь беспилотников.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского ангара с авиацией.