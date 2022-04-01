Минобороны: ПВО России сбила один вертолёт и восемь БПЛА ВСУ

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Российские средства ПВО сбили один украинский вертолёт Ми-8 и восемь беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ПВО России сбила один вертолёт и восемь БПЛА ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Он уточнил, что в числе сбитых БПЛА есть один Bayraktar TB2, уничтоженный в районе Ваховки.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.

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