Минобороны: ПВО России сбила один вертолёт и восемь БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО сбили один украинский вертолёт Ми-8 и восемь беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Он уточнил, что в числе сбитых БПЛА есть один Bayraktar TB2, уничтоженный в районе Ваховки.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.