Минобороны: ПВО России сбила один вертолёт и восемь БПЛА ВСУ
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«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Он уточнил, что в числе сбитых БПЛА есть один Bayraktar TB2, уничтоженный в районе Ваховки.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.