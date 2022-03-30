ВСУ нанесли удар по Луганску из комплекса «Точка-У»

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Украинские войска выпустили ракету из ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску. Об этом заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале СЦКК.

Как уточняется, обстрел производился в 5:25 из населённого пункта Северодонецк.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

26 марта стало известно о сбитой ракете «Точка-У» в районе населённого пункта Ровеньки в ЛНР.

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