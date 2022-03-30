Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создаёт проблемы по всему миру

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Medi 1 заявил, что ситуация вокруг Украины создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями. Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.

«Это создаёт проблемы по всему миру», — заявил Блинкен.

По его словам, происходящее вокруг Украины «особенно влияет на ситуацию с пшеницей».

Госсекретарь добавил, что «цены на энергоносители — это ещё одна проблема».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.