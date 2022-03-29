Мединский: Россия рассматривает письменные предложения Украины как шаг навстречу
- РИА Новости
Он отметил, что от украинской стороны были получены письменные предложения, касающиеся нейтрального статуса Украины, отказа от размещения иностранных военных баз и войск на территории страны, отказ от производства оружия массового поражения. Также речь идёт о «некоторых подходах», которые в Киеве считают компромиссными, касательного того, «на какую часть территорий» распространяются международные гарантии.
По его словам, это, по сути, первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу.
Также Мединский в разговоре с RT рассказал о двух больших ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.
Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на Киевском и Черниговском.
Второй шаг связан с «возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».
«Россия сделала два огромных шага к миру. Ждём от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как шаг нам навстречу. Это, вне всякого сомнения, позитивный факт», — сказал он.
В письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.
Также Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и «отдельных районов» Донбасса.