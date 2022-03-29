Мединский: Россия рассматривает письменные предложения Украины как шаг навстречу

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT заявил, что российская сторона рассматривает письменные предложения Украины, переданные украинской делегацией, как шаг навстречу.

Он отметил, что от украинской стороны были получены письменные предложения, касающиеся нейтрального статуса Украины, отказа от размещения иностранных военных баз и войск на территории страны, отказ от производства оружия массового поражения. Также речь идёт о «некоторых подходах», которые в Киеве считают компромиссными, касательного того, «на какую часть территорий» распространяются международные гарантии.

По его словам, это, по сути, первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу.

Также Мединский в разговоре с RT рассказал о двух больших ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.

Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на Киевском и Черниговском.

Второй шаг связан с «возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».

«Россия сделала два огромных шага к миру. Ждём от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как шаг нам навстречу. Это, вне всякого сомнения, позитивный факт», — сказал он.

В письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

Также Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и «отдельных районов» Донбасса.